«Я уверен, что в скором будущем мы поднимем украинский флаг над центральной площадью города»: мэр Мелитополя опубликовал первое видеообращение после шестидневного плена

Мэр города Мелитополь в Запорожской области, Иван Федоров, которого обменяли на девять российских солдат срочной службы, опубликовал первое видео после шести дней пребывания в плену.

Известно, что после отказа в сотрудничестве с российскими оккупантами Федоров был похищен группой из 10 человек. После чего Владимир Зеленский в своем видеообращении обратился к оккупантам с требованием отпустить главу Мелитополя.

В четверг, 17 марта, Иван Федоров опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил смелых жителей города.

«В первую очередь я хочу поблагодарить каждого мелитопольца, кто не боясь заключения, не боясь репрессий, допросов, отстаивал свою позицию. Выходил на митинги, демонстрации, тем самым декларировал, что мы свободный народ. Мы –украинцы, мы - мелитопольцы», сказал он.

Федоров поблагодарил мелитопольцев за оказанную поддержку, а также выразил благодарность президенту Владимиру Зеленскому за помощь в быстром освобождении.

Он добавил, что уверен в том, что скоро над главной площадью Мелитополя поднимут государственный флаг Украины.

«Я абсолютно точно уверен в том, что вместе с нашей командой мы в скором будущем поднимем украинский флаг над центральной площадью Мелитополя, а те, кто его снимали - уже не будут жить в нашем прекрасном городе», - сказал Федоров.

Он также пообещал позже выйти на связь и обсудить дальнейшие планы.

Напомним, что ранее российские оккупанты похитили мэра города Скадовска и его заместителя.