Николаевский зоопарк получил гуманитарную помощь от европейских зоопарков

Николаевский зоопарк получил большую гуманитарную помощь от зоопарков Европы.

Об этом сообщил директор зоопарка Владимир Топчий.

Мы благодарны Пражскому зоопарку, Варшавскому зоопарку, Берлинскому зоопарку, фундации Панда, Чехословацкой Ассоциации Зоопарков, координатору Ульяне из зоопарка Лодзи. И конечно нашим коллегам, которые организовывали доставку - Александру Метелице (Львов), Игорю Белякову - директору Одесского зоопарка, людям, которые обеспечивали перевозку груза - Александру Мосину и водителю Александру Гомовичу, который доставил все это из Одессы в Николаевский зоопарк. Общий груз составил больше тонны. Это сухие корма для разных групп животных и ветеринарные препараты, которые передал Таллинский зоопарк. Спасибо дирекции зоопарка Таллинна и ветврачу Таллиннского зоопарка Алексу Семенову. И это только первый груз. Безмерна наша благодарность этим людям, и конечно же низкий поклон нашим борцам, которые сдерживают натиск орков. Слава Украине!» – написал Топчий.