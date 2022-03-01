Вывозом мусора в Николаеве занимается две компании – мэр Сенкевич просит по возможности оплачивать эту услугу

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что коммунальные предприятия работают в штатном режиме и делают все, чтобы город функционировал без сбоев. В частности, вывозом мусора занимаются две компании.

Об этом он написал в Телеграмм.

Так, вывозом мусора с территории Центрального, Ингульского и Заводского районов занимается КП «Николаевкоммунтранс», а КП «Обрій-ДКП» обслуживает Корабельный район.

О любых задержках с вывозом мусора горожан просят сообщать в группе Contact Center при Николаевском городском совете. Будем оперативно реагировать.

«Кто имеет возможность, пожалуйста, оплачивайте эту услугу. У нас действует публичный договор, это значит, что вам не нужно заключать никакие документы с КП. Факт первой оплаты будет свидетельствовать об автоматическом присоединении к публичному договору», - написал он.

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