Президент Зеленский проведал в больнице девушку, которая закрыла маленького брата от пуль оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта посетил в больнице мирных жителей и воинов, раненных российскими оккупантами.

Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

Глава государства посетил семью Власенко, попавшую под обстрел оккупантов во время эвакуации из Ворзеля. Они защищали друг друга своими телами. Также Зеленский проведал бойца территориальной обороны и водителя убитого в Ирпене журналиста-документалиста Брента Рено.

- Нам всем непросто, но мы все правильно делаем, - сказал Зеленский.

Семья Власенко переехала на Киевщину из Крыма после начала российской оккупации полуострова, поскольку не захотела получать российское гражданство, пишет Офис Президента Украины.

Когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, семья решила выехать из Ворзеля в более безопасное место, но автомобиль попал под вражеский обстрел. Тогда старшая 16-летняя дочь Катя закрыла своим телом младшего 8-летнего брата Игоря и получила тяжелые ранения. Увидев истекающую кровью сестру, Игорь вышел из машины и начал вовсю кричать на оккупантов за то, что они сделали. Осколочные ранения также получила мать Татьяна. Отец Роман вынес раненую дочь на руках, чтобы ей оказали помощь. Лечение матери и дочери займет несколько месяцев, но они смогли сохранить свою семью и выжить.

Зеленский подарил Кате Власенко планшет для обучения, цветы, сладости и фрукты. Маленькому Игорю Владимир Зеленский передал мягкую игрушку, поскольку во время обстрелов снаряд попал во двор дома семьи, и мягкие игрушки мальчика были повреждены осколками.