Зеленский вручил ордена спасателям: «Украина благодарна каждому из вас»

Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта наградил орденами «За мужество» ІІІ степени пятерых сотрудников ГСЧС.

Об этом сообщили в ГСЧС.

- Уважаем вашу работу и понимаем, что вы делаете то же сейчас, что и наши военные. Украина благодарна каждому и каждой из вас, - обратился к спасателям Глава Государства.

Отметим, что согласно Указу Президента Украины №144/2022 орденами «За мужество» ІІІ степени наградили 36 спасателей.

Список спасателей, отмеченных орденами:

В Офисе Президента уточнили, что наградили старшего прапорщика службы гражданской защиты Юрия Бородая, который под огнем оккупантов гасил пожар, возникший в результате вражеского обстрела в здании Государственного налогового университета в городе Ирпене, и предотвратил дальнейшее распространение огня.

Президент также наградил орденом капитана службы гражданской защиты Алексея Романенко, который под огнем оккупантов ликвидировал последствия обстрела здания Государственного налогового университета в Ирпене и предотвратил дальнейшее распространение огня.

Орденом «За мужество» III степени награжден полковник службы гражданской защиты Тарас Гордиенко. Он руководил выездами на ликвидацию последствий ракетных ударов оккупантов по городам Ирпень и Буча, в частности, возглавлял ликвидацию пожара в школе искусств в Буче, тушение около 30 частных жилых домов и многоэтажки. Тарас Гордиенко возглавлял разбор завалов двух этажей четырехэтажного дома в Ирпене, где могли быть пострадавшие.

Также Президент наградил орденом полковника службы гражданской защиты Виктора Дарагана. 2 марта вместе с личным составом он эвакуировал 200 мирных жителей поселка Бородянка, которые провели более двух суток под завалами собственных домов после обстрела, совершенного российской авиацией. Благодаря его умелому руководству удалось предотвратить потери среди личного состава и вывести технику в более безопасное место.

Орденом также награжден майор службы гражданской защиты Иван Марица. С первого дня нападения России на Украину он вместе с личным составом спасательной части поселка Бородянка выезжал на ликвидацию последствий российской агрессии. Благодаря его героизму и умелым действиям были освобождены жители, которые спустились в укрытие и оказались под завалами зданий. Иван Марица также помогал эвакуировать технику и личный состав из опасной зоны в поселке Песковка.