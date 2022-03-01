«Несколько перегрузок, доставка по железной дороге и машиной»: Семья из Германии передала дорогие препараты и инструменты николаевской БСМП

Семья врачей из Германии передала гуманитарную помощь для Больницы скорой медицинской помощи в Николаеве.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Алина и Денис напрямую узнали у николаевских медиков, что им нужно и с волонтерами разработали способ доставки. В частности, в БСМП прибыло девять паллет чрезвычайно важных и дорогостоящих медицинских препаратов и инструментов.

«Несколько перегрузок, доставка по железной дороге и автомобилем. И уже через две недели груз прибыл в Николаев. Искренне благодарю Алину и Дениса за помощь, а главное - небезразличие. Все, что вы послали, уже используют наши врачи», - рассказал мэр.

Также мэр отметил, что если у кого-то есть возможность оказать гуманитарную помощь Николаеву, обращайтесь по номерам (WhatsApp, Viber, Telegram):

+380675121592 Наталья

+380506699696 Сергей

Если же есть грузовой транспорт и готовность помочь с доставкой в ​​Николаев гуманитарных грузов:

+38 093 333 3023 Александр