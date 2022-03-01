Укрзалізниця опубликовала график эвакуационных поездов на 18 марта

Укрзалізниця каждый день эвакуирует людей из городов, которые уничтожают российские оккупанты. В частности, компания опубликовала график дополнительных поездов на 18 марта.
Об этом сообщается Telegram УЗ.
Дополнительные эвакуационные рейсы на 18 марта:
Киев, Дарницкий вокзал:
Харьков:
Днепр:
Краматорск:
Кривой Рог:
Запорожье:
Отмечается, что дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, с Киева в Хелм в 19:13.
Актуальный график регулярных поездов обновляется ежедневно около 00:00 на сайте Укрзалізниці.