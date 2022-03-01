Укрзалізниця опубликовала график эвакуационных поездов на 18 марта

Укрзалізниця каждый день эвакуирует людей из городов, которые уничтожают российские оккупанты. В частности, компания опубликовала график дополнительных поездов на 18 марта.

Об этом сообщается Telegram УЗ.

Дополнительные эвакуационные рейсы на 18 марта:

Киев, Дарницкий вокзал:

1:00 - Интерсити + Дарница - Харьков;

8:00 - Интерсити + Дарница - Львов;

17:00 - Интерсити + Дарница - Львов.

Харьков:

8:00 - Интерсити + Харьков - Львов;

9:40 - №229/230 Харьков - Ужгород;

13:00 - №239/240 Харьков - Львов.

Днепр:

17:00 - №503/504 Днепр - Винница;

20:00 - №226/225 Днепр - Чоп.

Краматорск:

13:00 - №277/278 Краматорск - Львов;

16:00 - №279/280 Краматорск - Львов.

Кривой Рог:

11:00 - №219/220 Кривой Рог - Ужгород.

Запорожье:

10:00 - №902/901 Запорожье - Чоп.

Отмечается, что дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, с Киева в Хелм в 19:13.

Актуальный график регулярных поездов обновляется ежедневно около 00:00 на сайте Укрзалізниці.