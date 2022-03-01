Народ Украины и Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира

Бывшие и действующие европейские политики выдвинули украинцев и Президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщает «Фокус».

Политики заявили о необходимости продления срока выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира до 31 марта этого года «в свете исторических и беспрецедентных событий».

«Это нужно, чтобы обеспечить выдвижение на Нобелевскую премию мира Президента Зеленского и народа Украины», – подчеркнули авторы инициативы.

Мир потрясен фотографиями войны в Украине, отмечается в тексте обращения.

«Миллионы семей живут в страхе, их домам угрожают бомбардировки и армия захватчика. Мы – свидетели мужества народа Украины, который противостоит в войне с РФ», – заявили организаторы.

Настало время показать народу Украины, что мир на его стороне, резюмировали политики.