В Николаеве электротранспорт вышел на пять маршрутов

18 марта в Николаеве электротранспорт вышел на линии пяти маршрутов.

Об этом сообщает КП ММР «Николаевэлектротранс».

Электротранспорт вышел на линии следующих маршрутов:

Троллейбусы:

3-я Слободская – микрорайон Намыв (с берегом);

№2 Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» - м/н Намыв (с берегом);

Трамваи:

№1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб – 6-я Слободская»);

№3 (ЧСЗ – 10-я Военная);

№6 (Промзона – Центральный рынок).

На КП обратили внимание, что при движении транспорта учитываются сигналы тревоги, поэтому возможны изменения в графике движения.