В Николаеве электротранспорт вышел на пять маршрутов

18 марта в Николаеве электротранспорт вышел на линии пяти маршрутов.
Об этом сообщает КП ММР «Николаевэлектротранс».
Электротранспорт вышел на линии следующих маршрутов:
Троллейбусы:
3-я Слободская – микрорайон Намыв (с берегом);
№2 Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» - м/н Намыв (с берегом);
Трамваи:
№1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб – 6-я Слободская»);
№3 (ЧСЗ – 10-я Военная);
№6 (Промзона – Центральный рынок).
На КП обратили внимание, что при движении транспорта учитываются сигналы тревоги, поэтому возможны изменения в графике движения.