Актуальный список работающих аптек на Николаевщине

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18.03.2022 10:24

В сети опубликовали перечень аптечных заведений, работающих в Николаевской области.

Список разместила глава Николаевского Облсовета, Анна Замазеева.

Следует отметить, что при объявлении воздушной тревоги аптеки могут закрыться.

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