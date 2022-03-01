В центре Львова выставили 109 пустых колясок в память о погибших во время войне детях

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18.03.2022 14:59

С начала боевых действий на территории Украины от рук рашистов погибли 109 детей. Именно столько пустых детских колясок сегодня выставили на площади в центре Львова.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

«Это та страшная цена войны, которую платит сегодня Украина. И мы призываем всех взрослых всего мира единственным щитом уберечь украинских детей и подарить им будущее. Требуйте от правительств других стран закрытия неба над Украиной», - написал он.

Он также призвал фотографировать акцию, рассказывать о преступлениях россии и публиковать в социальных сетях с хештегом #closethesky.

«Пустые детские коляски – это символы жизней тех ангелочков, которые сейчас вместо решительных действий мира защищают небо над Украиной», - добавил он.

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