В центре Львова выставили 109 пустых колясок в память о погибших во время войне детях

С начала боевых действий на территории Украины от рук рашистов погибли 109 детей. Именно столько пустых детских колясок сегодня выставили на площади в центре Львова.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

«Это та страшная цена войны, которую платит сегодня Украина. И мы призываем всех взрослых всего мира единственным щитом уберечь украинских детей и подарить им будущее. Требуйте от правительств других стран закрытия неба над Украиной», - написал он.

Он также призвал фотографировать акцию, рассказывать о преступлениях россии и публиковать в социальных сетях с хештегом #closethesky.