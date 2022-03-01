Президент Зеленский наградил орденами четырех николаевских морпехов

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами четырех бойцов из николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом сообщается в указе Президента Украины №145/2022.

Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени получил майор медицинской службы Владимир Лабузов.

Орденом «За мужество» ІІІ степени наградили старшего сержанта Валерия Деревянко и сержанта Руслана Нуцу.

Медаль «За воинскую службу Украине» получил подполковник Евгений Колесник.

Также этим указом ордена присвоили четырем морским пехотинцам, которые служат в 88-м и 501-м отдельных батальонах морской пехоты.