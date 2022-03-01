Спасатели эвакуировали жителей трех поселков Николаевской области

В пятницу, 18 марта, органы власти совместно с сотрудниками полиции и спасательной службы эвакуировали пострадавшее население поселков Николаевской области.

Об это сообщает ГУ ДСНС в Николаевское области.

Речь идет о поселках Шевченково, Котлярево и Украинка.

«75 человек, среди которых женщины, дети и пожилые люди, автобусами доставлены в областной центр и размещены в безопасном месте», - сказано в сообщении.

Также, в эти населенные пункты доставлен гуманитарный груз с пищевыми продуктами и вещами первой необходимости.

Напомним, что ранее гуманитарный штаб Николаевской области передал медикаменты в больницы.