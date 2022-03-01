«Не будьте дебилами, не превышайте скорость», - Сенкевич призвал николаевских водителей соблюдать ПДД

Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал водителей не нарушать скоростной режим, соблюдать правила дорожного движения и пропускать пешеходов.
Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях.
- Сейчас у нас не работают светофоры, и водители носятся как угорелые, просто как ненормальные. Я хотел обратиться к водителям: не будьте дебилами. Военное время не означает, что вы должны летать по городу. Соблюдайте скоростной режим, потому что включим камеры и будем вас штрафовать.
- Разбирайтесь в знаках, друзья... Война – это не повод забывать, что есть законы и правила. Что нужно пропускать людей на пешеходных переходах. Я смотрю, стоят люди на пешеходных переходах, а эти кретины, которые несутся, никого не пропускают и чуть не сбивают людей. Люди не знают, как перейти дорогу, - сказал Сенкевич.