«Не будьте дебилами, не превышайте скорость», - Сенкевич призвал николаевских водителей соблюдать ПДД

Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал водителей не нарушать скоростной режим, соблюдать правила дорожного движения и пропускать пешеходов.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях.

- Сейчас у нас не работают светофоры, и водители носятся как угорелые, просто как ненормальные. Я хотел обратиться к водителям: не будьте дебилами. Военное время не означает, что вы должны летать по городу. Соблюдайте скоростной режим, потому что включим камеры и будем вас штрафовать.