В Николаеве трамваи и троллейбусы вышли на маршруты

В Николаеве 19 марта электротранспорт вышел на маршруты.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс».
Маршруты троллейбусов:
– 3-я Военная – микрорайон Намыв (без берега);
– до 12:00 №2 Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» - м/н Намыв (с берегом);
– с 12:00 №2 3-я Слободская - м/н Намыв (с берегом).
Маршруты трамваев:
– №1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб - 6-я Слободская»);
– №3 (ЧСЗ – 10-я Военная);
– №6 (Промзона – Центральный рынок).
Обращаем внимание, что при движении транспорта учитываются сигналы тревоги, поэтому возможны изменения в графике движения.