Зеленский заявил, что Кабмин разработает программу поддержки украинцев, потерявшим дом из-за войны

Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету Министров задачу разработать комплексную программу поддержки украинских граждан, лишенных дома из-за российского вторжения в Украину.

Об этом глава государства сообщил в обращении.

— Уже есть контуры этой программы. Первый компонент – финансовый. Государственная поддержка всех перемещенных лиц. Взрослые и дети. Государственная поддержка рабочих мест для людей – там, где они временно находятся. Чтобы каждый человек, чтобы каждая семья имела основу для жизни, – сказал Президент.

Также правительство сейчас готовит конкретные предложения по предоставлению жилья для вынужденных переселенцев, а также организует восстановление разрушенного жилья после завершения войны.

Третий компонент предполагает поддержку семей, разместивших у себя людей с территорий боевых действий или временной оккупации.

— Как минимум они получат возмещение расходов на коммунальные услуги, связанные с пребыванием переселенцев, – рассказал Президент, добавив, что в ближайшее время Премьер-министр Украины Денис Шмигаль разъяснит все детали такой комплексной программы поддержки наших граждан.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что в рамках работы Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел совещание с украинскими послами для активизации поставок гуманитарных грузов в Украину, прежде всего, для помощи внутренним переселенцам.