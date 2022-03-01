На границе с Польшей несколько сотен активистов блокируют фуры, направляющиеся в россию и беларусь: «Нет бизнеса с россией - нет войне»

В субботу, 19 марта, на пункте пропуска Козловичи-Кукурики на польско-белорусской границе активисты возобновили блокаду фур, которые направляются в беларусь и россию.

Об этом сообщают участники акций Евгений Климакин и Наталья Панченко.

Соорганизатор акции Женя Климакин отметил, что если на прошлые выходные активистов было до двух десятков, то сегодня - от сотни до нескольких сотен человек. По его словам, на 11 часов утра очередь из фур растянулась уже на 22 километра.

Активисты стоят с флагами Украины и различными плакатами: «Нет войне», «Нет денег - нет войне», «Я из Харькова - хватит торговать со странной-агрессором», «Стоп Путин» и другие.