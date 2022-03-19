«Вы являетесь мощными защитниками Украины»: Президент Зеленский вручил государственные награды бойцам КОРДа

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды бойцам подразделения особого назначения Национальной полиции Украины КОРД, выполняющим важные задачи в рамках противодействия полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Президент отметил мужество и самоотверженность бойцов КОРДа во время спасения жизни людей, обеспечения правопорядка в Украине в условиях военного положения.

Правоохранители, которых наградил Президент, добросовестно работают над выявлением диверсионно-разведывательных групп противника на территории Украины, реагируют на оперативную информацию о возможных действиях врага, привлекаются к охране административных зданий государственного значения и при необходимости дают вооруженный отпор вражеским силам.

- Во времена полномасштабной войны с Россией, с одной, как говорили, мощнейших армий, вы являетесь мощными защитниками Украины, - сказал Владимир Зеленский во время вручения наград.

Глава государства отметил, что бойцы КОРД выполняют важные задачи по защите тех, кто находится в тылу, и помогают нашим воинам на передовой.

Президент пожелал КОРДовцам и их семьям здоровья и победы.