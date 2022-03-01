В Николаевской области изменилась продолжительность комендантского часа

3 20 марта на территории Николаевской области комендантский час будет начинаться в 20:00 и продлится до 06:00.

Соответствующее распоряжение от 19.03.2022 г. №105-р подписал начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Также, согласно распоряжению, новым комендантом Николаевской области назначен начальник Николаевского зонального отдела Военной службы правопорядка полковник Александр Лунев.

Ему поручено организовать и обеспечить осуществление мер во время действия комендантского часа и специального режима светомаскировки на территории Николаевской области.