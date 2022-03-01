В Кульбакино начнет курсировать коммунальный пассажирский автобус

В микрорайон Кульбакино несколько раз в день будет курсировать коммунальный пассажирский автобус.

Об этом в соцсети сообщили представители общественной организации «Крила».

«Ещё вам шикарная новость, Кульбакино! У нас теперь будет транспорт в город! С завтрашнего дня, 20.03, из города к нам начнёт приезжать коммунальный автобус на 70 человек. Расписание: в 8:30 он выезжает к нам с 6-Слободской, в 9 у нас под Самолётом и стартует обратно на 6-ю. Второй рейс в 14:00 с 6-ой в Кульбакино, обратно от Самолета в 14:30. За автобус огромное спасибо кульбакинскому члену исполкома Виталию Посмитному, и руководству города, которое нашло возможность пойти на встречу!», - написали в группе.

Также о частичном возобновлении транспортного сообщения, сообщили в КП «Николаевпастранс».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаевской области изменилась продолжительность комендантского часа.