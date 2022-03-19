В ЕС изучают возможность использования активов олигархов РФ для восстановления Украины, – СМИ

Чиновники Европейского Союза обсуждают возможность использования активов попавших под санкции российских магнатов для финансирования восстановления Украины после войны.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на троих людей, знакомых по этому вопросу, передает «Европейская правда».

По данным источников, идея находится на очень ранней стадии, и решение еще не принято.

Одной из возможностей было использовать активы для финансирования военных репараций. Любое решение о том, как обращаться с активами, в конечном счете должно приниматься государствами-членами.

«На данный момент активы только заморожены. Президент не просила, чтобы этот вопрос был исследован», - сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

После вторжения России в Украину в прошлом месяце ЕС ввел санкции против десятков российских магнатов, включая некоторых из богатейших миллиардеров страны. После принятия санкций несколько стран-членов арестовали активы, такие как суперяхты, частные самолеты и имущество. Только Италия заморозила активы на сумму около 780 миллионов евро.

Нынешний режим санкций позволяет замораживать активы и ЕС объявил в четверг, что создает рабочую группу «Замораживать и конфисковать» для обмена информацией между государствами-членами с целью лучшего выполнения мер.