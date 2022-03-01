С начала войны в роддомах Николаева родилось 164 ребенка: 84 мальчика и 80 девочек

С начала войны в роддомах Николаева родилось 164 ребенка, среди них 84 мальчика и 80 девочек.

Об этом в ходе прямого эфира в Facebook сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

«С начала войны в наших роддомах родились 164 ребенка, среди них 84 мальчика и 80 девочек. Желаю деткам и их родителям крепкого здоровья. Мы делаем все, чтобы они росли в свободной и мирной Украине. В первую очередь, это делают наши ВСУ и все ребята, занятые в ТРО, Нацгвардии, полиции и волонтеры», - рассказал Сенкевич.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаевской области, в селе Кандыбино, у девушки приняли роды с помощью телемедицины, из-за того, что российские оккупанты не пустили ее в больницу.