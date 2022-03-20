«Николаевэлектротранс» выпустил на линии трамваи и троллейбусы

В воскресенье, 20 марта, в Николаеве на линии вышел электротранспорт.

Об этом сообщает Николаевский горсовет.

Маршруты троллейбусов:

3-я Военная – микрорайон Намыв (без берега); с 12:00 №2 Железнодорожный вокзал "Николаев-Пассажирский" - м/н Намыв (с берегом); до 12:00 №2 3-я Слободская - м/н Намыв (с берегом);

Маршруты трамваев:

№1 (по сокращенному маршруту "Яхт-клуб - 6-я Слободская");

№3 (ЧСЗ – 10-я Военная);

№6 (Промзона – Центральный рынок).

Николаевцам напоминают, что при движении транспорта учитываются сигналы тревоги, поэтому возможны изменения в графике движения.