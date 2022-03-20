«Николаевэлектротранс» выпустил на линии трамваи и троллейбусы

В воскресенье, 20 марта, в Николаеве на линии вышел электротранспорт.
Об этом сообщает Николаевский горсовет.
Маршруты троллейбусов:
3-я Военная – микрорайон Намыв (без берега);
с 12:00 №2 Железнодорожный вокзал "Николаев-Пассажирский" - м/н Намыв (с берегом);
до 12:00 №2 3-я Слободская - м/н Намыв (с берегом);
Маршруты трамваев:
№1 (по сокращенному маршруту "Яхт-клуб - 6-я Слободская");
№3 (ЧСЗ – 10-я Военная);
№6 (Промзона – Центральный рынок).
Николаевцам напоминают, что при движении транспорта учитываются сигналы тревоги, поэтому возможны изменения в графике движения.