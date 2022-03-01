«Наша месть вас найдет»: украинская телеведущая обратилась к женам российских летчиков, которые атаковали Украину

Украинская журналистка Наталья Мосейчук обратилась к женам российских летчиков, которые принимают участие в войне в Украине.

Об сообщает пользователь Facebook.

Мазур сказала, что рано или поздно месть украинского народа найдет их.

- Я хочу обратиться к родственникам русских летчиков, особенно к женам. Потому что, мне кажется, что вы должны бояться за своих мужей, которые сейчас в Украине и выполняют эти преступные указания. Вы должны понимать, что рано или поздно наша месть вас найдет. Вы должны бояться, потому что рано или поздно вы, жены, станете вдовами, а ваши дети останутся сиротами, потому что месть украинского народа вас найдет и на курортах Египта, и на курортах Турции, куда вы будете летать за деньги, заработанные на крови в Украине, - сказала она.

Она также посоветовала женщинам, желающим выйти замуж за российских летчиков, купить черные платки, потому что «рано или поздно вы наденете их на свои головы».

- Наша месть найдет тех женщин, которые думают выйти замуж за летчиков, которые принимали участие в, как вы говорите, «спецоперации», а на самом деле в неимоверно кровавой войне в Украине, - добавила она.

Она заверила, что приговор по отношению к российским летчикам, рано или поздно будет приведет в исполнение.