Абсолютное большинство украинцев верят, что Украина победит россию

93% украинцев верят, что Украина победит россию в войне.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 18 марта.

Социологи отмечают, что вера в победу остается на самом высоком уровне: 93% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение россии. Уверенность в победе во всех регионах страны.

«Половина (47%) опрошенных надеются, что Украина сможет победить в войне с россией уже в ближайшие несколько недель. Четверть (23%) считают, что война будет длиться несколько месяцев. Только 12% думают, что война закончится через полгода-год или больше. Тех, кто вообще не верит в победу, практически нет. 17% пока затруднились ответить на этот вопрос», - говорится в сообщении.