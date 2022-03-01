В гуманитарный штаб Домбровской прибыло большое количество детских вещей до 3-х лет – обратиться за помощью николаевцы могут с 21 марта

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская сообщила и получении гуманитарной помощи с большим количеством детских вещей до трех лет. Родители могут получить одежду для деток с 10:00 понедельника, 21 марта.

Об этом она сообщила в Телеграмм.

В первую очередь помощь выдается семьям с детьми, которые в условиях войны оказались без поддержки и возможностей для обеспечения базовых потребностей детей, а именно семьям с детьми с инвалидностью, опекунским семьям, одиноким матерям, многодетным семьям и семьям военнослужащих/ТРО.

Татьяна Домбровская просит горожан брать с собой подтверждающие документы.

Она напомнила, что гуманитарный пункт находится в ее депутатской приемной по улице Шнеерсона, 39

https://maps.app.goo.gl/HmQTxySa6SK1d4kf8

Телефон: +380737008555