Швейцария объявила о готовности выступить посредником в переговорах Украины с РФ

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о готовности страны выступить в роли посредника на переговорах об урегулировании ситуации в Украине или принять переговоры у себя.

Как передает советник главы МВД Антон Геращенко, об этом Кассис сообщил, выступая на митинге в Берне, проходившем под лозунгом «Солидарность с Украиной, прекратить войну!»

«Швейцария готова играть роль посредника за кулисами или принять переговоры», - сказал глава Швейцарии.

Он также подчеркнул, что Швейцария «сочетает в себе нейтралитет и гуманитарную традицию».

Напомним, что ранее Украина и россия согласовывали спорные моменты на переговорах, это может занять полторы недели.