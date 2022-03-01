Минздрав запретил продажу почти 40 лекарственных средств, изготовленных в Беларуси – аналогичные производят украинские фармкомпании

Министерство здравоохранения Украины запретило продажу и применение белорусских лекарственных средств.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

В Украине запрещено применение 39 лекарственных средств, производители и/или заявители которых имеют юридический адрес и/или адрес места осуществления деятельности в Республике Беларусь.

Действие регистрационных удостоверений этих лекарственных средств приостановлено приказом Минздрава от 19 марта 2022 года.

Со списком запрещенных лекарственных препаратов, изготовленных в Беларуси, можно ознакомиться по ссылке.

«Отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда обеспечению украинцев лекарством. Все белорусские заводы, чья продукция была представлена на Украине, производили неоригинальные препараты. Аналогичные лекарственные средства производят украинские фармкомпании», – отметили в Минздраве .

Лекарственные средства, указанные в перечне, уже ввезенные и выпущенные в обращение на территории Украины, можно продавать и использовать до истечения их срока годности.