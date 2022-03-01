Жители временно оккупированного Херсона и Новой Каховки снова вышли на митинги – призывают российских военных идти домой, пока они живы

В воскресенье, 20 марта, жители временно оккупированного Херсона и Новой Каховки вышли на очередной мирный митинг.

Об этом сообщают местные жители и «Суспільне Херсон».

В Херсоне собралось уже несколько тысяч горожан. Люди вышли на улицу с флагами Украины и скандируют «Домой, пока живой!», «Херсон – это Украина!». В руках они держат плакаты «Украинцы - вольный народ!»

Также мирный митинг проходит и в Новой Каховке Херсонской области. Сотни людей скандируют: «Одна, єдина, соборна Україна!», «Україна понад усе!», «Слава Україні! Героям слава!».

Отметим, что мэр Херсона Игорь Колыхаев в прямом эфире всеукраинского телемарафона сообщил, что в городе нет правоохранительных органов, кроме спасателей и муниципального караула, поэтому трудно решать определенные проблемы.

— Без правоохранителей и судебной системы очень тяжело. Мародерство есть, но мы с ним боремся, как можем. Создали муниципальный караул, куда записались все желающие. Они охраняют город круглосуточно по секторам, - рассказал Колыхаев.

Также он добавил, что остальные городские проблемы власти решают круглосуточно.