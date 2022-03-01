«Ничего мы не звонили, ничего не узнавали»: Родители попавшего в плен солдата из рф соврали ему, что занимаются его возвращением

Оккупант, сдавшись в плен, поговорил со своей матерью. Во время разговора выяснилось, что родственники не принимают никаких усилий для возвращения солдата домой.

Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

Выяснилось, что родители не звонили в дивизию, в которой, вероятно, служил российский военнопленный.

Оккупант (О): Вы в дивизию звонили? Мама оккупанта(М): Нет. О: ты там говорила, что в родительский комитет собирались или куда там? М: Ну что, мы только дозвонились. О: Владе позвонили? М: Мы? О: Ну а кто? Что говорит? М: Ничего. … О: Когда я в прошлый звонил, ты говорила, что папа звонил в дивизию, узнавал, что там. М: Ничего мы не звонили, ничего не узнавали. О: Всмысле, как? Мне же позвонили и сказали. М: Кто? О: Ну ты. Я же звонил, помнишь, по WatsApp, ты мне говорила. М: Та ничего мы не звонили никуда. Это я так сказала.

При этом о сложившейся ситуации семья не распространяется: о том, что мужчина находиться в плену знает только родители и бабушка.

Также мама оккупанта прокомментировала войну в Украине, сказав что «бог всем судья».

После чего, сотрудник правоохранительных органов, который все это время был свидетелем разговора, не сдержался и рассказал, о настоящем ходе событий в Украине. При этом он не нашел слов, чтобы описать равнодушие матери пленного солдата.