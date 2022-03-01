Президент Зеленский подписал указ о едином вещании для всех украинских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О реализации единой информационной политики в условиях военного положения».

Соответствующий документ разместили на сайте Офиса Президента Украины.

Согласно документу, в условиях военного положения обеспечивается объединение всех общенациональных телеканалов на единой информационной платформе стратегической коммуникации – круглосуточном марафоне «Единые новости #UАразом».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о минуте молчания для чествования украинцев, погибших в войне против РФ.