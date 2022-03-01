В Николаеве с 28 марта школьники могут вернуться к дистанционному обучению или перейти на домашнюю форму – детсады по прежнему не работают

С 28 марта 2022 года в учреждениях общего среднего образования после завершения вынужденных каникул планируется возобновление образовательного процесса с использованием технологий дистанционного обучения в условиях военного времени.

Об этом сообщает Управление образования Николаевского городского совета.

С целью подготовки к осуществлению образовательного процесса руководителям учреждений общего среднего образования предлагается следующий механизм:

- до 22 марта изучить возможности педагогических работников/учащихся осуществлять обучение/учиться дистанционно;

- до 23 марта сообщить родителям соискателей образования о возможности возвращения детей к обучению, в т.ч. родителей учащихся из числа внутриперемещенных лиц;

- до 24 марта проинформировать родительскую общественность об особенностях образовательной деятельности учебных учреждений на период военного положения;

- до 25 марта определиться с родителями о форме продолжения получения образования во время военного положения.

В случае невозможности обучения дистанционно соискателям образования с целью завершения учебного года целесообразно предложить воспользоваться индивидуальной формой обучения (экстернатной или семейной (домашней). Такая форма обучения урегулирована Положением об индивидуальной форме получения полного общего среднего образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки1 от 12). 2016 №8.

«Для получения образования по этой форме обучения учащиеся могут использовать дистанционные платформы для обучения, саморазвития и получения помощи и проверенной информации, ссылки на которые размещены на сайте МОНУ: https://mon.gov.ua/ru/news/distancijni-platformi-dlya -навнение-сморозвитку-та-отрaмнaние-допомоги-й-перевиреной-информации», - сказано в сообщении.

В учреждениях дошкольного и внешкольного образования образовательный процесс на период военного положения остается приостановленным.