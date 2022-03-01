«Мы всех *башим подряд»: российский оккупант рассказал о убийстве мирного населения Украины

В перехваченном разговоре оккупант рассказывает близким о убийстве украинских мирных жителей и больших потерях российской армии.

Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

Российский оккупант рассказал, что вначале боялся трупов, однако теперь спойно убивает мирных жителей украинских городов.

«Страшно было по-первой: там трупаки, эти, обезглавленные, - вся х*йня. А потом, когда начали х*ярить - пох*й кого уже вообще. Мы всех *башим подряд, нах*й! Сейчас пох*й, в село заезжаешь – гражданский вышел – «Салам Алейкум» - просто вперед и все его», - сказал он.

Он поделился историей о том, как сослуживцы убили целую семью.

«Пацаны говорят, едем в колоне, прикинь, бл*ть, женщина с маленькой девочкой выходит и за ними «х*й» (мужчина, - ред.), говорит. Пацан, долго не думая, с колоны выскочил, говорит, с пулемета *бнул всех троих», - сказал он.

Он также рассказал о больших потерях российской армии.

- Ну Тарашк сказал, что есть там потери. - Второй батальон раз*бали. Бл*ть сколько трупов видео, столько же еще наверно впереди там. Там их в лесу валяется - *бать.

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