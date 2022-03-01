Укрпочта на Николаевщине и в ряде других областей теперь работают в штатном режиме

Отделения Укрпочты в Харьковской, Николаевской, Запорожской и ряде других областей, которые недавно работали с ограничениями, сейчас работают в штатном режиме.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Горожане могут посылать родным посылки или получать их из интернет-магазинов, оплачивать коммунальные или забирать пенсию, делать переводы или снимать наличные с карты.
"Единственное правило – проверяйте актуальный график работы отделений на сайте. Ведь некоторые из них могут быть временно закрыты или работать по сокращенному графику работы", - сказано в сообщении.