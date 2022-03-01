В ВСУ заявили, что водителям запретили использовать видеорегистраторы – они могут выдать расположение украинской техники

В Украине водителям запрещено использовать видеорегистраторы, чтобы избежать разглашения информации, которая может помочь противнику узнать о перемещении и ходе выполнения задач сил обороны.

Об этом заявил руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник, пишет «Украинская правда».

Предостережение действует для всех регионов Украины. Оно касается регистраторов в авто и мототранспорте. Запрещены фото, видеосъемка дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей.

- Данное предостережение очень важно для всех регионов, а прежде всего тех, где идут боевые действия. Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны подчеркивать это для общественности, - сообщил Сеник.

Ранее Командование Вооруженных сил Украины обратилось к медиасообществу с просьбой максимально ограничить освещение персональных данных, фотографий, содержащих лица офицерского состава (командиров подразделений), геолокационной, визуальной, адресной привязки к местам выполнения ими задач. В том числе речь шла о том, что нужно исключить фото- и видеофиксацию, сделать невозможным распространение в медиа точной территориальной привязки бомбоубежищ (мест укрытия гражданского населения), с целью усложнения получения противником текущей информации из открытых источников для нанесения ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре.