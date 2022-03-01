На временно захваченной ЧАЭС провели частичную ротацию персонала: «Героически работали около 600 часов»

В воскресенье, 20 марта, в конце дня была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской атомной электростанции и эвакуация лиц, которые находились на территории временно захваченной российскими войсками станции.

Об этом Энергоатом сообщает в Телеграме.

«За этот день удалось вывезти 64 человека: 50 человек сменного персонала ЧАЭС, 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной), одного служащего Государственной службы чрезвычайных ситуаций, четырех «сталкеров», - сказано в сообщении.

На замену эвакуированному персоналу ЧАЭС отправились 46 добровольцев – работников станции – для выполнения служебных обязанностей и обеспечения функционирования предприятия.

Указывается, что персонал находился на рабочих местах около 600 часов, героически исполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности.

Напомним, что еще 24 февраля российские оккупанты все же захватили территорию Чернобыльской АЭС. Также сообщалось, что после захвата российскими войсками ЧАЭС в зоне отчуждения повысился радиационный фон.

Как известно, 9 марта сообщили, что из-за вражеских действий полностью обесточена Чернобыльская АЭС. Также глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что резервные генераторы обеспечат питание ЧАЭС на 48 часов, по истечению этого времени возникнет угроза утечки радиации.

В «Укрэнерго» просили врага прекратить обстрелы, чтобы восстановить электропитание ЧАЭС и заявили, что в помощи белорусской стороны не нуждаются.

Также сообщалось, что в ГУР Минобороны заявили, что Путин готовит теракт на ЧАЭС. 12 марта стало известно, что поврежденную инфраструктуру ЧАЭС ремонтируют.