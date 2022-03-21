Президент Зеленский вручил государственные награды трем украинским разведчикам

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды сотрудникам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые выполняют важные задачи в сопротивлении российской вторжения.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

За особую смелость награду получили три сотрудника ГУР Минобороны. Еще одному бойцу ​​было присвоено звание «Героя Украины», ему вручили орден «Золотая звезда».

«Ваша работа незаметна для широкой общественности, но чрезвычайно важна для Украины. Вы наши глаза и уши. Благодаря вам, политическое и военное руководство государства сможет принять оптимальные решения, чтобы содержать противника и защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Желаю всем победам, а вы и ваши семьи - это здоровье, мир и благополучие », - сказал Владимир Зеленский во время награждения.

Напомним, что ранее Зеленский присвоил шести военным звание «Герой Украины», четверым из них – посмертно.