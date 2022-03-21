Президент Зеленский вручил государственные награды трем украинским разведчикам

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды сотрудникам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые выполняют важные задачи в сопротивлении российской вторжения.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.
За особую смелость награду получили три сотрудника ГУР Минобороны. Еще одному бойцу было присвоено звание «Героя Украины», ему вручили орден «Золотая звезда».
«Ваша работа незаметна для широкой общественности, но чрезвычайно важна для Украины. Вы наши глаза и уши. Благодаря вам, политическое и военное руководство государства сможет принять оптимальные решения, чтобы содержать противника и защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Желаю всем победам, а вы и ваши семьи - это здоровье, мир и благополучие », - сказал Владимир Зеленский во время награждения.
Напомним, что ранее Зеленский присвоил шести военным звание «Герой Украины», четверым из них – посмертно.