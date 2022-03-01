Список работающих аптек на Николаевщине

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21.03.2022 09:38

Список аптечных заведений, работающих в Николаевской области по состоянию на 21 марта.

Перечень разметила глава Николаевского Облсовета, Анна Замазеева.

Отмечается, что при объявлении воздушной тревоги аптеки могут закрыться.

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