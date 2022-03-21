В Николаеве трамваи и троллейбусы вышли по пяти маршрутам

В Николаеве 21 марта электротранспорт вышел на линии по пяти маршрутам.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс».

Маршруты троллейбусов:

– 3-я Военная – микрорайон Намыв (без берега); –№2 Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» - м/н Намыв (с берегом).

Маршруты трамваев:

– №1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб - 6-я Слободская»); – №3 (ЧСЗ – 10-я Военная); – №6 (Промзона – Центральный рынок).

Обращаем внимание, что при движении транспорта учитываются сигналы тревоги, поэтому возможны изменения в графике движения.