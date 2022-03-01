Полиция Николаевщины продолжает следить за порядком в городе и обрабатывать сообщения горожан

Сотрудники полиции Николаевской области принимают все необходимые меры для обеспечения правопорядка и стабильной ситуации в регионе в условиях военного положения.

Об это они Национальная полиция сообщила в Facebook.

На улицы города и области ежедневно выходят несколько десятков полицейских патрулей. Сотрудники оперативно отрабатывают информации, которая круглосуточно поступает на спецлинию 102 от жителей региона.

Уточняется, что за сутки 20 марта полицейские обработали около 700 обращений от граждан.

Они также добавили, что проводят работы по стабилизации криминогенной ситуации в городе и области.

Напомним, что ранее в Николаеве бойцы областной стражи задержали мародера при попытке похитить мобильный телефон.