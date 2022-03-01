За сутки в Николаевской области зафиксировали 254 новых случаев COVID-19

За сутки, 20 марта, позитивный результат на коронавирусную инфекцию получили 113 николаевца и 141 житель области.

Об этом сообщает Управление здравоохранения.

За все время пандемии в Николаеве зафиксировали 87 829 случаев COVID-19, по области - 150 572. Среди которых, выздоровели 216,2 тысячи, а от осложнений погибли 5587 человек.

На данный момент в Николаевской области болеет 10320 человек, среди которых более 6 тысяч людей – жители города Николаев.

На стационарном лечении сейчас находятся 33 человека: 20 людей с подтверждённым диагнозом COVID-19, у 13 пациентов подозрение на недуг.