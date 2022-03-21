В Николаев доставили партию инсулина для детей

В Николаев прибыла очередная партия благотворительной помощи. Важные медикаменты для детей, больных сахарным диабетом, поступили из Львова.

Об этом сообщает управление здравоохранения городского совета.

Компания Medtronic Украина и Медесервис предоставили расходные материалы к инсулиновым помпам в количестве 12 единиц: инфузионные изделия, резервуары MiniMed и тест-полоски.

Также в рамках проекта Англии «United with Ukraine» Николаев получил препараты инсулина.

Отмечается, что все медицинские материалы и препараты переданы в городскую детскую больницу №2.

Напомним, что ранее семья из Германии передала дорогие препараты и инструменты николаевской БСМП.