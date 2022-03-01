В Киеве поймали тиктокера, который опубликовал видео техники ВСУ и спровоцировал удар оккупантов по ТЦ

В Киеве задержали мужчину, который ранее опубликовал видео с техникой ВСУ в районе уничтоженного российским ракетным ударом ТЦ «Ретровиль».

Об этом сообщает Telegram-канал «Київ оперативний».

Правонарушителем оказался 36-летний уроженец столицы Павел Артемьев.

«Меня задержали за то, что выставил видео передвижения техники 24 числа в TikTok. Техника была в районе торгового центра «Ретревиль», две «акации» (самоходные гаубицы, - ПН) были. Я полностью осознаю свою ошибку и прошу прощения у всех, кому причинил боль», - сказал он.

Он также призвал украинцев не снимать и не публиковать передвижения техники ВСУ.