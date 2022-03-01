Список аптек, которые работают 22 марта на Николаевщине

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22.03.2022 09:33

Опубликован перечень аптечных заведений, работающих в Николаевской области на 22 марта.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Внимание! Аптека может быть закрыта в связи с воздушной тревогой.

    Фотофакт