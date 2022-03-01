Юные яхтсмены из Одесской области пытались помешать пришвартоваться яхте российского олиграха Абрамовича в Бодруме

Юные яхтсмены из Одесской области пытались помешать яхте российского олигарха Романа Абрамовича пришвартоваться в Бодруме. Дети находились в Турции на тренировках.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Парусная команда Украины» - это дети из Залива, Сергеевки и других мест нашего региона, которые тренируются в Турции. Все закончилось прибытием полиции. К сожалению, яхту пришлось отпустить, но хочу поблагодарить детей и тренера Павла Донцова, который их поддержал», - сообщил Братчук.

Как известно, после начала войны в Украине страны Запада стали вводить жесткие санкции в отношении российских олигархов. Так, имущество Романа Абрамовича было заблокировано в Великобритании и США.

Тем не менее две своих яхты олигарх сумел увести в безопасное место. Суперъяхта MY Solaris, которую пытались заблокировать юные яхтсмены, покинула Черногорию на прошлой неделе и направилась на юго-восток, в Турцию, огибая воды стран - членов Европейского Союза, которые ввели штрафные меры против Абрамовича и нескольких других российских миллиардеров.

Построенная в Германии 140-метровая яхта, которая ходит под бермудским флагом, согласно данным мониторингового сайта Marine Traffic, 8 марта покинула верфь в Барселоне, где находилась на ремонте. 13 марта она вышла из черногорского Тивата на Адриатике, а в последние дни обогнула греческий остров Крит. Ее стоимость составляет более 560 миллионов долларов.

По данным Marine Traffic, другая яхта Абрамовича - Eclipse - тоже направляется в сторону Турции. 160-метровое судно стоимостью около 500 миллионов долларов 4 марта ушло от берегов карибского острова Сен-Мартен и 12 марта добралось до Европы, отмечает The Insider.

На прошлой неделе Роман Абрамович прилетел в Москву из Стамбула на частном самолете, передает Reuters.