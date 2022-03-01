В Николаеве на маршруты вышли 80 единиц общественного транспорта

Утром 22 марта в Николаеве общественный транспорт вышел на маршруты. В целом по городу курсирует 80 единиц транспорта.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Маршруты троллейбусов:
– №2 Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» - м/н Намыв (с берегом);
– 3-я Военная - Большая Морская - Пушкинское кольцо - микрорайон Намыв (с берегом).
Маршруты трамваев:
– №1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб - 6 -та Слободская»);
– №3 (ЧСЗ - 10-я Военная);
– №6 (Промзона - Центральный рынок).
Маршрут коммунальных автобусов
– 6-я Слободская - Универсам (администрация Корабельного района);
– 6-я Слободская - мкрн Кульбакино (самолет).
Частные перевозчики:
– № 15, 16, 21, 23, 31, 43, 44, 51, 75, 82, 86, 89, № 83: Автовокзал – Корабельный район (до завода «Океан»).
Ориентироваться по перемещению транспорта можно в мобильных приложениях CityBus и EWay.
Обратите внимание! График движения может изменяться в зависимости от сигналов тревоги.