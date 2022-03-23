На Киевщине сгорел склад украинской фармкомпании: Потери составляют около ₴1,5 миллиарда

Под Макаровым в Киевской области сгорел склад украинской фармкомпании «Фармак» – потери составляют около 1,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщил в Facebook член совета директоров компании Петр Чернышев.

«Склад «Фармака» расположен под Макаровым. Насколько мы понимаем – в этом районе шла танковая битва. И наш склад полностью сгорел – компания понесла примерно 1,5 миллиарда гривен потерь. Мы работаем над полноценным обновлением производства. Это сложно – ведь на складе было все сырье и первичная упаковка, а над Киевом летают снаряды» , – написал Чернышев.

В пресс-службе «Фармак» заявили, что склады компании, где хранились готовые лекарства, сырье для препаратов, первичная упаковка, в первые дни войны были сожжены оккупантами. По общим подсчетам потери составили около 1,5 миллиарда гривен.

В «Фармаке» добавили, что с 24 февраля не поставляют лекарства в РФ и Белоруссию. А представительство компании на территории России было свернуто еще в 2014 году.