Аналитики считают, что война в Украине спровоцирует глубокий кризис мирового автопрома

Мировое автопроизводство находится на грани нового кризиса. Из-за войны в Украине в мире резко сократится выпуск транспортных средств.

К такому выводу пришли специалисты S&P Global, пишет Обозреватель.

По мнению аналитиков, больше всего пострадает европейский автопром. Его потери оценивают примерно в 1,7 миллиона автомобилей в нынешнем году и примерно столько же в 2023 году. Речь идет о легковых автомобилях, которые не смогут выпустить предприятия отрасли.

Из-за нехватки автокомпонентов украинского производства уже вынуждены были приостановить работу европейские заводы концернов BMW и Volkswagen. Как известно, ежегодно украинские предприятия поставляли кабелей, жгутов и других компонентов для 500 тысяч до 1 миллиона автомобилей разных марок. Чтобы заменить поставщиков, необходимо от нескольких месяцев до года.

По прогнозам экспертов, что из-за войны в Украине, дефицит электронных микрочипов и логистических проблем мировые производители не смогут изготовить более 25 млн легковых машин к 2030 году.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в ООН заявили об угрозе голода и продовольственного кризиса в мире из-за войны в Украине.