20 онкобольных детей из Украины прибыли на лечение во Францию: Их встречала Брижит Макрон

20 украинских детей с онкологическими заболеваниями прибыли на лечение во Францию. Самолет с ними и их близкими приземлился в Париже накануне вечером. Их лично встретила первая леди Франции Брижит Макрон. Дети получат необходимое лечение и помощь.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

«Я здесь потому, что мы с Еленой Зеленской договорились, что вас примем. Во Франции вам очень рады и будут заботиться о вас, а мы с первой леди Украины будем обмениваться информацией о вашем состоянии», – сказала Брижит Макрон.

Как сообщили в ОП, «рейсы жизни» для украинских онкобольных деток из зон боевых действий организованы с первых недель войны благодаря договоренностям между супругой Еленой Зеленской и первыми леди других стран, руководства и министерств здравоохранения, а также благодаря сотрудничеству волонтерских и медицинских. организаций.

Чтобы логистика была безопасной, сначала онкобольных детей привозят во Львов – в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр во главе с Андреем Синютой. Там их обследуют и обеспечивают необходимой медицинской поддержкой. Далее в сопровождении медицинских бригад детей вместе с близкими доставляют в Польшу в специально созданную клинику Unicorn. Там пациентов делят на постоянное лечение в Польшу или другие страны Европы, США, Канаду.

«Есть те, у кого в эти страшные времена сразу две войны. Одно разрушает их дома и города. Другая – личная, с болезнью. Именно такие два фронта сейчас у детей с онкологией. Мы можем эвакуировать их из одной войны и помочь выиграть другую», – отметила Елена Зеленская.

Она выразила надежду, что Украина сможет переправить на лечение всех, кто в этом нуждается, чтобы дети вернулись здоровыми в мирную страну.

Благодаря инициативе по организации «рейсов жизни» в целом из Украины эвакуировали более 300 маленьких пациентов с онкологией и их родителей для продолжения лечения в клиниках Европы, США и Канады.

Участники проекта по эвакуации украинских детей для лечения за границей: МОЗ Украины, профессор Петр Чаудерна, International Society of Paediatric Oncology – SIOP, St. Jude Children's Research Hospital, Фонд «Таблеточки», Благотворительный фонд «Залог», Благотворительный фонд «Крылья надежды», Благотворительный фонд «С ангелом на плечи», Генеральное консульство Республики Польша во Львове, Клиника детской онкологии и трансплантации костного мозга, Украинская онкологии/гематологии, Львовская областная государственная администрация, Львовский областной совет.