Врачи напомнили жителям Николаева, что в городе есть все вакцины для плановых прививок

В Николаеве есть вакцины для плановых прививок.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

– Все учреждения здравоохранения работают в штатном режиме, обеспечены медикаментами. Мы получаем медикаменты от наших партнеров. Также происходят закупки медикаментов. В любом случае, на сегодняшний день мы обеспечены в больнице медикаментами. Благодарю всех, кто имеет к этому отношение, – отметил Сенкевич.

Также он сообщил, что врачи просят напомнить о плановых прививках.

– В городе есть все вакцины. Деток до 1 года, которых приводят на прививку, дополнительно обеспечивают средствами гигиены и индивидуального ухода. Также при центрах первичной медико-санитарной помощи выдают гуманитарную помощь семьям, у которых есть ребенок с инвалидностью. Чтобы ее получить, необходимо обращаться к семейному врачу или в управления здравоохранения, – сообщил городской голова.

Что касается коронавируса, то в городе продолжается прививочная кампания.